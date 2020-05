Virée au SAMU social d’Eckmühl : Un arche de Noé à l’ombre du Coronna

Par Djaâfar Ben.

La vieille bâtisse coloniale à un seul étage, sise au quartier Eckmühl, servant de SAMU social, prend les allures d’un arche de Noé, pour sauver les SDF de la pandémie du COVID 19.

«Finalement je ne suis pas atteint de Corona», répond un SDF, originaire d’Oum El Bouaghi, au responsable du SAMU. Ce dernier, m’expliqua qu’il a eu des soupçons d’atteinte du Coronna, ce qui a motivé son envoi au CHU d’Oran pour faire les tests. Il en conclut que c’est un signe positif venant de personnes désocialisées vivants dans la rue depuis des années en marge de la société.

Ce sentiment de prendre soin de soi même, est un bon prélude à une éventuelle réinsertion sociale, que les équipes psychologiques du centre, appréhendent toujours.

Le responsable du centre, Benmohamed Ahmed, y voit le signe positif d’un confinement qui dure depuis 24 jours, mis à profit pour réapprendre aux 68 Sans Domiciles Fixes la discipline et les règles du vivre ensemble en communauté, en leur offrant des repas chauds, des douches, des vêtements neufs et surtout l’écoute.

Cet espoir naissant des décombres d’une déchéance humaine , après plusieurs années dans la rue, on l’a ressenti chez l’un des pensionnaires appelé «le Boufarikois» qui n’a pas remis les pieds chez lui depuis 7 longues années . Ce quinquagénaire, nous fera part de son désir de fonder un foyer, après avoir repris goût à la vie dans le centre :«Rani baghi nessetbyat, je veux me marier si je trouve de l’aide pour louer un taudis dans un bidonville». Le responsable lui rétorqua «ton mariage j’en fais mon affaire». Le personnel ne tarit pas d’éloges sur sa dextérité dans les travaux de plomberie, pour preuve il a remis en marche la chaudière du centre et a réparé tout le réseau de plomberie. Une mutation ressentie chez la plupart des personnes rencontrées au centre.

Un autre pensionnaire du centre «Attar » doyen des SDF d’Oran âgé de 68 ans, un titre qu’il revendique fièrement. Dans un français châtié, il nous explique la philosophie du centre. «Celui qui a imposé un séjour de 72 heures au centre est intelligent, parce qu’il tient compte du désir de liberté chez ceux qui aiment la vie des bohèmes et faire des rencontres, au lieu de les maintenir cloîtrés entre quatre murs, laissant la liberté aux personnes de venir au centre se doucher et se nourrir de temps à autres». «Le doyen» remercia, au passage, le responsable de lui avoir déniché atèle pour son bras fracturé, suite à une chute dans la rue «ils ne savent pas faire les trottoirs».

Dans le dortoir, qui comprend plusieurs box repeints et très propres, que les pensionnaires se partagent à deux et parfois à trois, se trouvent des gens coincés à Oran, à cause de la fermeture des dortoirs, bain maures et des bases de vies de certains chantiers de construction. Lieux par excellence des démunis et des marginaux de tous bords. Plusieurs, d’entre eux ont pu repartir chez eux, après avoir pris contact avec leurs familles. «El Hadja», une autre doyenne du centre âgée de 68 ans, nous révéla qu’elle loué une chambre chez une dame du quartier «elle m’a chassé parce que je suis de Sidi bel Abbes et elle de Chlef» !!!

La doyenne ne cesse de demander au responsable du centre de la placer dans un établissement de vieillesse à St-Hubert. «Yamna» une autre pensionnaire, très discrète, raconte pudiquement comment elle s’est retrouvée à la rue, parce que la femme à son frère n’en «voulait plus d’elle». Les histoires de ces pensionnaires sont toutes aussi tristes qu’injustes, à l’image de cette jeune fille retrouvée dans la rue, après une fugue du domicile familial depuis deux années, après avoir perdue sa virginité. Elle s’était enfuie avec un jeune qui lui avait promis le mariage, avant de se rendre compte qu’il n’en était rien. Elle a discuté avec le responsable du centre le dépôt d’une plainte après une visite médicale chez le médecin légiste. On lui a promis un placement dans un centre pour femmes battues dans une wilaya limitrophe d’Oran ; devant l’impossibilité de la garder au SAMU social.

Le responsable nous confia les difficultés rencontrées, notamment, avec les alcooliques et drogués qui refusent de rester au centre. «L’un d’eux s’est même tailladé les veines avec la lame de rasage, on a été obligé de le laisser partir, ainsi qu’une quinzaine d’autres. Ces derniers doivent être placés dans un centre de désintoxication mais selon leur bonne volonté. L’un de ces drogués, présentait même une gangrène au doigt d’un de ses pieds, on a essayé de le convaincre de faire une amputation mais en vain, il a préféré s’en aller». Et d’ajouter : «on avait même réussi à dénicher des bienfaiteurs pour la prise en charge de l’opération qui aurait coûté 30 millions cts, mais vainement».

Le cas des attardés mentaux qui errent en ville, a également était évoqué : «on a ramassé 4 d’entre eux dernièrement avant de les remettre au pavillon 35 au CHUO, mais on les retrouve tout de suite après dans la rue, normalement, ils devraient être internés à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi».

Tout le personnel du centre était unanime à saluer l’effort de solidarité des bienfaiteurs durant toute l’année, pour fournir de la nourriture, des vêtements, des médicaments et toutes les autres aides souhaitées. Des associations très actives dans les domaines sociales et des groupes de bienfaiteurs anonymes ; qui maintiennent allumé cette…flamme humaine.