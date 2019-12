Nabni explique au Oranais son …. «Yetnehew gua3»

Samedi dernier sur invitation d’un groupe de jeunes, le célèbre think thank algéro-algérois Nabni (Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles Idées) a fait le déplacement à Oran. La rencontre qui a eu lieu au siège de Bel Horizon qui s’est avéré exigüe tant l’assistance fut nombreuse et pour le moins très cosmopolite. De nombreux hirakistes pourtant peu habitués à ce type de réunion ont fait l’effort d’assister à cette rencontre.

Durant plus de 2 heures, les 4 membres du collectif se sont relayés pour d’abord présenter Nabni et surtout sa démarche. Ensuite pour répondre et débattre avec les nombreux participants.

Après un rapide rappel de l’histoire de ce collectif créé en 2012 pour être une force de propositions. Il fut surtout question de son dernier apport, qui est cette fois-ci à la mode du Hirak et s’intitule «Yetnehew gua3».

Selon les animateurs de la rencontre, il s’agit d’une plateforme pour construire la gouvernance de l’Algérie de demain. Ne dérogeant pas à la règle des think thank, le collectif Nabni fait essentiellement dans la prospective et c’est donc tout naturellement qu’il nous propose de «rêver» à une autre Algérie.

La plateforme qui porte sur une cinquantaine de propositions, est ouverte au débat et à l’enrichissement en vue de sa publication en février et mars prochains. Les animateurs de Nabni diront qu’ils sont venus aussi pour écouter en vue d’enrichir et de corriger s’il y a lieu.

La plateforme «Yetnehaw gua3» se veut d’abord un outil d’aide à la transition dans le but de transformer le système politique actuel en une véritable démocratie représentative qui garantit les libertés individuelles et collectives. L’équilibre des pouvoirs inscrit dans la Constitution. La primauté des règles formelles sur les pouvoirs informels. La fin des interférences anticonstitutionnelles dans le fonctionnement des institutions. L’expression de la volonté populaire par des élections libres et ouvertes, à tous les niveaux de représentation.

Outre la réforme constitutionnelle, cette Algérie nouvelle exigera une refonte majeure des lois et des institutions, que devront mener un gouvernement et des élus forts d’une légitimité irréprochable. Ce qui est bien entendu loin d’être le cas aujourd’hui ou un exécutif intérimaire, outrepassant la légalité constitutionnelle au nom de laquelle il est maintenu en fonction, décide d’organiser des élections contre vents et marées. Il choisit et impose des candidats. Vote, sur injonction, des lois qui engagent l’avenir de la nation. Arrête et passe à tabac presque quotidiennement des jeunes et des moins jeunes sur la base de délits virtuels.

C’est principalement pour débattre de cette réalité que le nombreux public est venu assister à cette rencontre.

Comment sortir de la crise ? Quel en est le nœud gordien ? Quel Etat voulons-nous ? Autant de questions auxquelles les conférenciers répondront tant bien quel mal. Ils devront d’ailleurs louvoyer avec les mots et les idées pour éviter de tomber dans le piège des idéologies ou certains auraient bien aimé les entraîner.

C’est ainsi qu’au lieu de parler d’Etat laïque, ils choisiront de parler d’Etat de droit qui sans être synonymes ne sont pas moins proches.

Obnubilé par le «Yetnehaw gua3» si cher au Hirak, le public présent notamment jeune, n’a pas pris le temps de consulter et de discuter, le fait que la plateforme pourrait constituer un socle à partir duquel se constituerait un contre-pouvoir citoyen et populaire suffisamment puissant pour imposer une transition. Transition que la feuille de route de l’Etat-major rejette dans le fond et dans la forme pour le moment.