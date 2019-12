 Mohamed Lahlou, militant politique et professeur agrégé en psychologie : «Le système n’est pas mourant, il est bel et bien mort»

«Jamais un tel phénomène populaire et révolutionnaire n’a été observé et n’a duré autant dans le temps ; il est certain qu’il parviendra à ses objectifs de changement et qu’il continuera à décider de ce que sera l’Algérie de demain». «L’Algérie est en train de vivre des moments difficiles et d’incertitudes mais ces moments sont des moments de gloire que l’Histoire retiendra».

Lors de cet entretien avec Mohamed Lahlou (*), militant politique, professeur agrégé en psychologie et professeur invité dans plusieurs universités internationales, s’exprime sur les colonnes du JDO, sur la situation en Algérie après plusieurs mois de révolution pacifique depuis le 22 février.

Le J.D.O : Que vous inspire le processus révolutionnaire en cours depuis le 22 février dernier ; entre un discours constitutionnaliste du pouvoir et une période de transition revendiquée par le Hirak ?

Mohmamed Lahlou : Il faut d’abord nommer clairement les choses : nous assistons bien, depuis le 22 février, à une véritable révolution populaire inscrite dans l’exigence d’un changement fondamental de système. Soit cette révolution échoue et ce sera catastrophique pour l’avenir de l’Algérie, soit elle conduit à un changement global de système, qui libérera toutes les potentialités du pays et lui permettra de sortir d’une crise qui dure depuis 1962.

La confrontation entre ces deux issues résume toute l’opposition qui existe entre le pouvoir réel de plus en plus représenté par l’État-Major de l’Armée et le peuple représenté, chaque vendredi, depuis plus de 9 mois, par le Hirak.

Il aura fallu attendre plus d’un mois de manifestations avant que le Chef d’Etat-Major de l’armée ordonne le recours aux articles de la Constitution pour la destitution-démission de Abdelaziz Bouteflika.

L’attachement de l’Armée à un ordre constitutionnel pesant est, depuis, entré en conflit avec la légitimité populaire qui revendique la mise en place d’une période de transition, seule capable d’assurer une véritable rupture avec l’ancien système.

Depuis plus de 7 mois, l’ancien système et ses agents détiennent toujours le pouvoir contre la volonté populaire. L’argument constitutionnaliste avancé impose de fait l’immobilisme institutionnel avec ses conséquences sur toutes les décisions qui engagent le pays pour l’avenir. Ajouter à cela, le report répétitif des rendez-vous politiques qui a joué en faveur d’un statu-quo préjudiciable à une alternance démocratique pacifique. Tous les ingrédients ont été réunis depuis plusieurs mois pour créer progressivement une situation de rupture décisive entre le pouvoir réel représenté par l’État-Major de l’Armée et les forces populaires du changement.

La Constitution, “béquille” du pouvoir, est devenue de fait, un “verrou” pour toute solution négociée dans le sens des revendications du Hirak.

L’Algérie, à cause d’une Constitution élaborée sur mesure et plusieurs fois violée par le pouvoir lui-même, est dans une impasse à la veille d’une élection sans avenir.

J.D.O : L’échéance du 12 décembre prochain semble complètement dépassée par la mobilisation grandissante du mouvement populaire, mais comment faire en sorte que cet élan soit maintenu et capitalisé ? Est-ce que les conditions mises au point par le pouvoir sont suffisantes pour un suffrage universel des électeurs ?

M.L : Après plus de 9 mois, ceux qui espéraient un affaiblissement du mouvement populaire se sont trompés; bien au contraire, ce mouvement s’est consolidé politiquement et a maintenu intactes ses formes d’actions et de revendications. Il a non seulement déjà disqualifié les élections présidentielles du 12 décembre prochain, mais il les a déjà rendues caduques et sans effet pour sortir le pays de la crise.

On ne voit pas quelles valeurs auront des élections qui vont se tenir sans le peuple et contre le peuple. Même s’il ne trouve pas un écho visible auprès des décideurs, c’est le mouvement populaire qui décide aujourd’hui et qui décidera demain de ce que sera l’avenir politique, institutionnel et constitutionnel de notre pays.

Jamais un tel phénomène populaire et révolutionnaire n’a été observé et n’a duré autant dans le temps ; il est certain qu’il parviendra à ses objectifs de changement et qu’il continuera à décider de ce que sera l’Algérie de demain. Non seulement nous sommes en présence d’un phénomène qui s’est donné une dimension nationale unitaire, mais, plus encore, il s’est imposé en se donnant une assise internationale grâce à une communauté algérienne dynamique et attachée à son pays.

Certains reprochent au Hirak son manque de structuration traditionnelle d’un parti politique. Or c’est ce qui constitue sa force de conviction qui reste dans la légitimité de ses slogans pour un changement. Il suffit de répondre à ses revendications pour que, demain, il devienne une force capable de porter leur réalisation pratique sur le terrain et au niveau des institutions. Toute sa force vient de sa discipline actuelle et de sa détermination à mettre fin à l’ancien système.

Sans la décision du Hirak, on ne voit pas comment les élections du 12 décembre peuvent se tenir et apporter un changement réel et pacifique. L’organisation actuelle, par le pouvoir, de pseudo-manifestations spontanées en faveur des élections discréditent encore plus celles-ci. Les manœuvres utilisées pour rassembler, avec les moyens de l’Etat, quelques carrés de manifestants sans conviction, n’y feront rien et les prochaines élections ne donneront ni légitimité, ni légalité à un éventuel président sans attache populaire.

J.D.O : Comment éviter la résurrection du système et une transition clanique, au lieu d’une rupture totale maintes fois reportée ?

M.L : L’ancien système n’est pas mourant, il est bel et bien mort. Les manœuvres actuelles ne sont qu’une tentative macabre de le ressusciter. Les cinq candidats qui prétendent accéder au sommet du pouvoir, n’ont ni base populaire, ni appareil partisan sur lesquels s’appuyer ; ce sont au plus des électrons libres. Ils restent marqués par la culture du système auquel ils ont appartenu, qu’ils ont servi et par l’image négative qu’ils donnent au peuple.

Les candidats aux élections du 12 décembre sont tous issus de l’ancien système et aucun d’eux ne représente et n’apporte le renouveau nécessaire pour impulser une dynamique nouvelle au pays. Ils sont incapables d’aller vers le peuple et leurs salles de conférences restent vides, malgré les moyens mis par l’Etat pour activer les résidus des anciennes “organisations de masse” de l’ex-parti unique. On veut substituer à une révolution de l’espérance pour le pays, les restes organiques d’un système rejeté par le peuple et un personnel recyclé et sans aucun programme politique nouveau. Ce ne sont pas les promesses d’aller, après des élections, vers le Hirak qui serviront de quitus pour obtenir les voix du peuple.

Les changements à l’intérieur d’un même système ne peuvent être que des changements claniques sans envergure politique. C’est ainsi qu’il faut comprendre tous les slogans des manifestants et, en particulier, celui de “Yetnahaw ga3“.

En refusant la nécessaire transition hors du système, on a perdu du temps et on a redonné des espoirs illusoires aux tenants de l’immobilisme qui se sont manifestés pour accompagner, dans la précipitation, les élections prochaines.

En fait, tout ce qui se déroule depuis le départ de Bouteflika est une transition maquillée, une fausse transition faite avec les mêmes hommes et les mêmes procédés politiques et organiques de l’ancien système. La rupture revendiquée n’est pas au goût du jour pour le pouvoir qui ne fait que reporter les échéances, avec le risque de rendre encore plus incertaines les chances de sortie de crise.

D’ailleurs aucun projet de société consistant n’est annoncé pour l’après-élections et l’Algérie risque de se retrouver devant un vide politique, à moins de continuer à puiser dans la logique d’un système qui a conduit à la situation actuelle.

J.D.O : Les prochaines élections pour choisir un président coûte que coûte s’appuient sur l’idée que l’annulation du scrutin mène inéluctablement vers l’instauration d’un régime militaire, sous l’égide d’un conseil de sécurité. Qu’en pensez-vous ?

M.L : Le slogan des manifestants “Doula madaniya wa la 3asqariya” résume bien cette hypothèse et, en même temps, le rejet d’une telle éventualité. Ce slogan associé à d’autres est une manière, pour le peuple, de conjurer un mauvais sort.

L’Armée algérienne a certainement tiré les leçons du passé, elle a étudié les conséquences de toutes les éventualités et elle ne prendra pas le pouvoir, par la force, en 2019. C’est une armée populaire et républicaine qui doit garantir la sécurité du pays et la pérennité du caractère républicain de l’Etat algérien.

Ce qui peut se produire le 12 ou le 13 décembre et les jours suivants est autre chose. Tous les ingrédients sont réunis pour que les élections ne se déroulent pas normalement, le 12 décembre ; et que, le lendemain, celui qui sera “promu” sans les voix du peuple et donc mal élu, n’aura aucune baguette magique pour se faire reconnaître par ce même peuple qui sera encore dans la rue, pour poursuivre sa protesta.

Il ne lui restera alors que de réprimer violemment, de proclamer un état d’urgence et d’en appeler à la protection de l’armée. L’Algérie se retrouvera alors dans une situation exceptionnelle inédite que le peuple et les forces de sécurité ont tout fait, depuis le 22 février, pour l’éviter.

Mais là aussi, il n’y a aucune garantie, sauf à faire des annonces très fortes de changement institutionnel et constitutionnel. Encore faut-il que les citoyens ne les considèrent pas comme des promesses sans lendemain et qu’elles ne deviennent pas immédiatement caduques.

J.D.O : Le Hirak a réussi, pour la première fois depuis l’indépendance à créer un rapport de forces et à acculer le pouvoir. Quels seraient selon vous les pièges à éviter pour se maintenir ?

M.L : Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement de protestation crée un rapport de forces défavorable au pouvoir. Il l’a réussi avec le Printemps berbère (1980), Octobre Noir (1988) et le mouvement des Arouch (2001).

A chacune de ces dates, le pouvoir a d’abord réprimé violemment avant de céder aux revendications populaires, même si c’est partiellement ou en reprenant d’une main les promesses faites de l’autre main.

Mais depuis le 22 février, cette dynamique populaire a donné naissance à un mouvement massif, national et unitaire. Toutes les régions du pays, toutes les couches sociales, toutes les tranches d’âges sont unies autour de mêmes revendications politiques et institutionnelles. Cette dynamique a décidé du sort du 5° mandat et de la réélection de Bouteflika ; elle a rendu impossible les élections présidentielles précédentes ; elle est en train d’enlever toute légitimité et légalité aux prochaines élections. Le parcours du Hirak a été jusqu’ici un sans faute ; il n’a dévié ni de ses objectifs, ni de ses actions pacifiques.

Il a tous les moyens pour continuer à maintenir sa pression en ne donnant aucune illusion au système pour se métamorphoser et se maintenir au pouvoir. Il a accumulé assez d’expériences pour ne pas céder aux intimidations et aux provocations. L’Algérie est en train de vivre des moments difficiles et d’incertitudes mais ces moments sont des moments de gloire que l’Histoire retiendra.

Entretien réalisé par D.B

* Titres et diplômes de Mohamed Lahlou : -Docteur Honoris Causa -Docteur d’Etat es-lettres et Sciences Humaines -Docteur en Psychologie 2-Fonctions : -Professeur d’Université -Professeur Émérite -Professeur invité de plusieurs universités étrangères -Président de l’Association Internationale de Recherche Interculturelle. 3-Autres : militant de la démocratie, il a rejoint le FFS en 1979 et a été élu député aux premières élections législatives pluralistes de 1991.