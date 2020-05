Le phénomène du télé consulting version D.Z face à la pandémie : “Allô Docteur que faire?”

Par Warry Fellahi.

Ils sont les «pestiférés» du système. On les matraque, on les voue aux gémonies à chaque crise. On disait d’eux mal formés, égoïstes, ne pensant qu’à leur petite personne, hautains et motivés que par leur seule carrière et l’argent qui en découle. Et voilà qu’ils surgissent, mettent en valeur leur côté humain et viennent au secours de leurs concitoyens, fidèles au serment d’Hippocrate. C’est des médecins qu’il est question…

A l’image du formidable élan de solidarité que les Algériennes et Algériens ont montré en cette conjoncture, combien dure et difficile, que traverse le pays, le corps médical avec tous les sacrifices qu’il consent et avec tous les risques qu’il prend, démontre lui aussi que l’Algérien est capable de surprendre avec son génie collectif. En ce sens, une nouvelle initiative de solidarité a vu le jour ; le Télé Consult Dz.

Pour mettre de la lumière sur cette initiative, nous avons pris contact avec deux médecins administrateurs de ce groupe et fondateurs pour les interviewer. Il s’agit des Docteur Zouaoui Hadjira, Gynécologue dans le secteur public, Docteur Dighema Sara, Endocrino-Diabétologue dans le secteur privé.

«Nous avons réagi par rapport à la pandémie. Puisque nous sommes au courant de l’évolution épidémiologique de la pandémie, nous sommes alertés. Comme nous connaissons le mode d’évolution et la gravité de cette pandémie, nous nous sommes dit qu’il fallait agir pour freiner un peu l’expansion de l’épidémie et pour encourager le confinement qui reste le meilleur moyen», nous déclare le Docteur Deghima.

«L’idée s’est imposée à nous du fait de la situation que traverse actuellement le pays, avec la pandémie du Covid19. Le confinement reste le moyen le plus efficace pour éviter toute propagation de la pandémie vu que l’infrastructure hospitalière peine à répondre aux besoins générés par une prise en charge sérieuse et efficace. Un groupe de médecins, des deux secteurs confondus, public et privé, ont agi par conscience pour atténuer la gravité de la situation et ils se sont concertés afin de trouver le moyen, pour, d’un côté inciter les gens à rester chez eux par respect au confinement tout en leur offrant une alternative de soin et, de l’autre pour diminuer la charge sur les centres hospitaliers. D’où l’idée du Télé Consult Dz qui répond à leurs interrogations et inquiétudes. Surtout pour faire le tri de ce qui est urgent et qui nécessite un déplacement à l’hôpital et ce qui est bénin et pourrait attendre ou être traité seulement par des médicaments en vente libre et sans prescription médicale qui nécessite une consultation clinique», précise le Docteur Zouaoui.

«L’idée est également de limiter les déplacements inutiles. Il faut savoir qu’en temps normal, les gens peuvent aller aux urgences et consulter pour des choses banales. Il fallait donc trouver une alternative pour stopper ce mouvement», reprend le Docteur Deghima qui ajoute : «Sachant qu’en temps normal, on trouve un certain nombre de consultants dont l’état ne représente pas un danger et qui se déplacent quand même aux urgences. De tels comportements, en pleine pandémie, auraient compliqué davantage la situation avec tout le risque de contamination probable».

«Il s’agit aussi de faire le tri parmi les gens qui présentent des signes de fièvre ou de toux. S’agit-il vraiment du Codiv19 ou d’une simple grippe ?” argumente le Docteur Zouaoui.

Pour ce médecin : «Vu que nous vivons une période où tout le monde est sous stress permanent, le moindre signe inquiétant, comme la toux ou l’écoulement nasal ou encore la fièvre, pourrait être interprété comme une infection au Covid19 et, du coup, provoquer un déplacement aux urgences. D’où le risque d’engorger encore plus les urgences. Afin d’éviter le déplacement et le risque de contagion pour les patients ainsi que pour contribuer à l’allègement de charge sur les hôpitaux, ce groupe de médecins a créé un service de consultation en ligne pour répondre aux besoins des patients et assurer leur bien-être. Chaque médecin qui veut intégrer le groupe doit présenter sa carte professionnelle, afin d’éviter toute intrusion qui pourrait nuire à l’action».

Le Docteur Deghima ajoute : «Dès le départ, nombre de médecins ont accueilli l’idée avec enthousiasme. Tout médecin désirant faire partie du groupe Télé Consult Dz devrait présenter sa carte professionnelle de praticien. Des médecins provenant de toute le territoire et d‘autres, d’outre-mer, ont proposé leurs services».

Le Docteur Zouaoui précise : «Les médecins ont adhéré de toutes les régions. Nous avons également enregistré l’adhésion d’amis médecins, d’origine algérienne, de France et de Belgique. Le groupe est formé de médecins généralistes et de spécialistes de presque toutes les branches. Même des dentistes, des orthophonistes, des kinésithérapeutes et des pharmaciens, de toutes les régions du pays, en font partie».

«Des docteurs d’outre-mer ont offert leurs services. Encore une fois la diaspora montre son patriotisme et sa présence sur le terrain. Nous enregistrons un recrutement de médecins quotidien et ça fait un effet de boule de neige. Il est difficile de donner le nombre exact des médecins adhérents, parce que la base de données ne reflète pas le nombre exact des médecins qui donnent les avis médicaux via le groupe», précise le Docteur Deghima. «Je reçois quotidiennement une dizaine d’appels de médecins voulant se joindre au groupe. Je dirais que nous en sommes à 200 approximativement à l’heure ou je vous parle», estimé le Docteur Zouaoui.

Par ailleurs, l’afflux d’autres médecins ne cesse d’augmenter, jour après jour, pour offrir leur service, ô combien précieux ! D’où la difficulté d’estimer le nombre réel des médecins adhérents à cette action. Il y en a même qui ne sont pas inscrits au groupe et qui offrent leurs services aux citoyens.

Le groupe a créé une base de données des médecins adhérents à l’idée, en mentionnant leur créneau horaire de disponibilité et le mode de consultation, soit par téléphone, soit par messagerie électronique (Messenger, Viber, WhatsApp, etc.) Le tableau des médecins est accessible à partir de la page du groupe, directement et en toute transparence, indiquant le nom du médecin, sa spécialité, son mode de communication et son créneau horaire de disponibilité.

Tout consultant ayant besoin du service de ce groupe, pourrait aller directement sur la page où figure le tableau des médecins et se mettre en contact avec le médecin dont la spécialité est sollicitée pour bénéficier d’une consultation en ligne, sans le moindre déplacement et en toute sécurité. Cette méthode est souhaitée parce qu’elle allège la charge aux administrateurs du groupe. Sinon, le consultant publie sa demande sur le mur de la page de Facebook et ceux sont les administrateurs qui l’orientent vers le médecin disponible.

Si jamais le spécialiste recherché n’est pas disponible, les administrateurs laissent la publication sur le mur de la page Facebook du groupe, mentionnant une demande de consultation avec la spécialité désirée. Et dès qu’un spécialiste parmi les abonnés de la page voit le post, il se met en contact avec le consultant. Sinon, ce dernier sera orienté vers le cabinet d’un spécialiste. Notons qu’un grand nombre d’intervenants se situe surtout dans la région de Blida. Cela montre à quel point la détresse de nos frères et sœurs blidéens est grande. Ceci met en relief surtout le rôle que jouent les psychologues du groupe, afin de les accompagner à surmonter leurs craintes et détresses. Les psychologues font un travail de titan. En effet et vu la conjoncture que traverse le pays, il y a un niveau de stress très élevé chez beaucoup de personnes, qui ont besoin d’assistance. Nos psychologues interviennent pour surtout les rassurer.

«Je ne m’attendais pas à un tel nombre d’abonnés en si peu de temps», déclare le Docteur Zouaoui, ajoutant : «L’interaction des citoyens avec l’idée du télé consult est phénoménale. A peine 72 heures après sa création, le groupe a enregistré environ 15.000 abonnés. Il en est maintenant à 50.000. Sachant que le groupe n’a démarré que le 1er avril 2020. Le groupe a agi spontanément et consciencieusement pour répondre présent à l’appel de la patrie et afin de se battre aux côtés des citoyens et vaincre ce maudit virus. Mais il n’a aucun objectif à moyen ou à long terme. Néanmoins, ce n’est pas exclu une fois la pandémie passée… Pour l’instant, nous agissons par rapport à la conjoncture, mais le groupe pourrait changer de vocation, dans l’éducation sanitaire avec des campagnes de sensibilisation».

Invité à nous faire part d’un dernier mot, le Docteur Deghima plaide : «J’appelle les Algériens à être solidaires, conscients et surtout responsables. Je les appelle à respecter le confinement parce que c’est le meilleur moyen de faire face à cette pandémie. Ce qui me tient à cœur, c’est la conscience collective. J’ai l’impression qu’une bonne partie de la population n’est pas consciente de la gravité de cette pandémie».

Le Docteur Zouaoui, à son tour, nous déclare : «Notre action est un petit geste de bénévolat, pour aider les gens au confinement, les rassurer et les accompagner. En dernier, je remercie tous les médecins qui ont participé massivement au groupe, sans aucune hésitation. Je remercie les administrateurs du groupe et je souhaite que nous arrivions bientôt à nous débarrasser de cette pandémie». Donnez la chance au peuple, il vous surprendra.

Liste des médecins administrateurs du groupe Télé Consult Dz.