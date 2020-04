«KHATINI», ou le retour en force du théâtre populaire.

Il faut le dire d’emblée : La pièce «Khatini» est un agréable moment de théâtre offert au public oranais venu en nombre hier mardi 3 mars, au cinéma Essaada, pour sa deuxième programmation par l’ONCI Oran. Un public qui a déserté depuis longtemps les travées des temples du 4ème art, dans un acte de répudiation sans appel des œuvres prétentieuses et élitistes, voir même, médiocres, que des «dramaturges» très mal inspirés, ont tenté de lui imposer, dans une tentative ratée, de remplacer les géants disparus, tels Abdelkader Alloula, Abderahmane Kaki, Mohamed Benguettaf, Hadjouti Boualem, et d’autres illustres auteurs d’œuvres, dans lesquelles le public algérien aimait s’identifier.

Google+

Mais revenons à « Khatini ». L’auteur Ahmed Rezzak a choisi un genre théâtral que le public adore : La satire. Surtout lorsque celle-ci est à forte connotation politique, ce qui est le cas de «Khatini». Il a également réussi son casting, en faisant camper les principaux personnages, par des comédiens aguerris et doués, grimés à en devenir méconnaissables, à l’instar de Bouhadjar Boutchiche dans le rôle de «Mechi Houa», Samira Sahraoui dans le rôle de «Khalti», Aissa Chouat dans le rôle du président, et Rabie Ouadjaout dans le rôle du général.

Tous ces personnages grabataires et caricaturés jusqu’à l’absurde, se meuvent sur scène, dans un ballet de postures et de réparties, arrachant fou-rires, applaudissements, et même parfois des youyous, dans une ambiance conviviale, comme on n’en n’a pas vu depuis longtemps lors d’une pièce théâtrale.

La trame de l’histoire choisie par l’auteur, est on ne peut plus d’actualité. Une famille aux prénoms loufoques, qui donnent lieu à des quiproquos ubuesques, et dont le fils se prénomme «Khatini», le père «Machi Houa», et la mère «Khalti», reçoit la visite du président de la République, venu les convaincre d’empêcher leur fils « Khatini » de partir à l’étranger, car il est le seul jeune homme qui reste dans tout le pays, après que tous les jeunes l’ait quitté. Une fuite massive, provoquée par la dictature militaire des vieux qui ont ruiné le pays, et plongé ses habitants dans le désespoir. Il est donc tout à fait logique, que la thématique de la pièce obtienne l’adhésion totale du public.

Mais, le désir de l’auteur de coller à l’actualité, au point de frôler la chronique instantanée, réduit de l’intemporalité nécessaire à cette œuvre, qui risque de devenir incompréhensible dans quelques années. De plus, cela lui octroie un préjudiciable cachet purement «local», alors qu’avec un traitement moins «spécifique», elle gagnerait en universalité, la thématique de la dictature militaire étant le point commun à quasiment tous les pays arabes.

Vient ensuite l’inexplicable mollesse du rôle du jeune «Khatini», et sa mise en retrait dans la pièce, alors qu’il est censé être le pivot de toute l’histoire. En effet, dans les premiers tableaux, on ne voit le jeune qu’en arrière-plan et par bribes. Tandis que la scène qui le réunit avec sa fiancée, qui se révélera être le véritable motivateur de sa décision de ne pas quitter le pays, est quasi expéditive, et arrive vers la fin de la pièce, de surcroît. Choix réfléchi de l’auteur, ou manque d’inspiration?

Autre petit bémol : La parodie remarquablement drôle durant toute la pièce, même si elle tance par moments entre discours direct, et quelques allusions salaces gratuites, bascule soudain, vers la fin, dans un apologue moralisateur malvenu. Ce faisant, ce qui aurait dû être, dramaturgiquement, un épilogue délirant, résumant toutes les caricatures réussies des différents tableaux, s’est malencontreusement transformé, en une litanie moralisatrice, avec le choix incompréhensible de l’auteur, de basculer de la comédie satirique à la tragédie. Deux genres théâtraux, dont le mariage relève, souvent, de la gageure.

Mais ne faisons pas la fine bouche, et ne boudons pas notre plaisir. «Khatini» est une pièce qui vaut le détour, et qui, même si son contenu est d’une brûlante actualité, réussi tout de même le pari de faire oublier au spectateur son quotidien morose, une heure et demi durant, dans une catharsis conviviale, hautement bienvenue.