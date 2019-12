Dernière Info : Le bédéiste “Nime” interpellé.

A mesure que l’échéance du 12 / 12 / approche, la situation du pays se tend de plus en plus. Il ne se passe pas un jour sans que l‘on signale des arrestations ou des interpellations aux quatre coins du pays. Et cette fois-ci c’est une arrestation inédite qui vient de se dérouler à Oran et qui a ciblé un artiste-peintre, plus exactement un bédéiste du nom d’Abdelhamid Amine plus connu sous le patronyme de Nime.

Google+

En effet dans l’après midi de ce mardi, toute une escouade d’agents en civil a débarqué au siège de l’agence de publicité «Creature» afin d’interpeller le responsable de la boite en l’occurrence Nime, et a réquisitionné tout le matériel informatique.

Pendant toute la journée d’hier, aucune nouvelle du lieu de détention n’est parvenue à la famille et proches, jusqu’en fin de soirée ou il a pu contacter sa famille lui indiquant être au siège de la sûreté nationale. Contactés, ses proches et amis affirment que les griefs retenus contre Nime pourraient avoir trait à ses récentes illustrations artistiques qui ont fait le buzz sur la toile.

Puisque lors de son arrestation, un des agents aurait déclaré à ses confrères qu’ils «auraient du se contenter de faire juste de dessins et pas au-delà». Et le «au-delà» a trait aux dernières œuvres de Nime dont la plus emblématique est «L’Elu», ou il avait illustré les cinq candidats à la présidentielle avec le Chef d’état-major sous le regard du président déchu. Une toile largement partagée sur la toile. (Voir ci-dessus).

Pour Nime ses dessins ne sont “qu’une expression artistique de ce qui se passe” autour de lui. Et ce qui se passe autour de Nime est le grand bouleversement qui prévaut en Algérie depuis le 22 février dernier.

Cette interpellation s’ajoute la longue liste des arrestations depuis le déclenchement du Hirak, mais à la différence que “Nime” inaugure à ses dépens d’en être le premier artiste.

Abdelhamid Amine «Nime» sera présenté ce jeudi devant le procureur de République au tribunal de la Cité Djamel d’Oran et on en saura un peu plus.