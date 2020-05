“Acting for Djazair” : Quand la solidarité «invente»…le génie.

Par Warry Fellahi

On disait d’eux qu’ils étaient égoïstes et ne pensaient qu’à leur petite personne. On les traités de bras cassés, d’incapables de produire la moindre aguille. On disait qu’ils étaient adeptes de l’import-import. Des «occidentalisés», en perte des valeurs ancestrales, de plus en plus individualistes. Et..et… et…

Et voilà, soudainement, ils surprenaient tout le monde par leur formidable élan de solidarité. Ils se sont levés comme un seul homme pour faire face à cette pandémie qui frappe le pays et le reste du monde.

Des groupes à travers toute l’Algérie se sont organisés pour mener des actions solidaires, en venant en aide, que ce soit au personnel soignant dans tous les hôpitaux ou aux démunis qui ne peuvent subvenir aux besoins de leurs familles.

Et comme dit l’adage : «le besoin est source de toute créativité», des ateliers de couture se transforment en atelier de fabrication de masques et de blouses médicales qui n’ont rien à envier à ceux importés.

Des ateliers de mécanique se transforment en unité de fabrication de tunnel désinfectant. Des laboratoires se transforment en unité de fabrication de gels hydro alcooliques. Des sociétés de com se transforment en unité de fabrication de visières et de respirateurs.

Pour autant, un groupe en particulier formé d’Algériens attire l’attention, ici et d’Outre-mer. Ce groupe est composé d’algériens issus de différentes disciplines et parmi eux, d’éminents docteurs, professeurs, ingénieurs, entrepreneurs, directeurs et managers etc…

Ils se sont donnés le mot de venir en aide à l’Algérie et aux Algériens en cette période où notre système de santé n’est plus capable d’assurer la moindre sécurité aux patients et encore moins à son corps médical qui représente le bouclier principal face au virus ravageur. Ce groupe d’algériens a une vision à court, moyen et long terme.

A court terme, et devant l’urgence, l’acquisition et la distribution des équipements sanitaires. La prise en charge de la réparation des équipements hospitaliers en panne dans les hôpitaux. La participation dans l’encadrement aux dirigeants dans les hôpitaux. La mise en place d’une opération de production d’aspirateur artificiel en Algérie.

A moyen et long terme, ce collectif du nom de Acting for Djazair (Agissons pour l’Algérie) s’engage et sans contre partie, à transférer leur savoir-faire à leurs compatriotes en Algérie, à travers le lancement d’un Observatoire qui sera ouvert à tous les algériens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, sans exception pour présenter leur vision de la nouvelle Algérie. Pour cela, ils ont créé une cagnotte où toute personne désirant aider financièrement Acting for Djazair pourrait le faire en toute transparence en suivant exactement où l’argent est dépensé.

Le collectif fonctionne carrément comme une entreprise où des sous-groupes sont formés. L’un pour estimer les besoins des différents services en se mettant en contact avec les hôpitaux directement ou indirectement, l’autre pour contacter les éventuels fournisseurs afin de préparer des commandes, l’autre pour organiser le dispatching des besoins et l’autre pour s’occuper des livraisons.

Chaque membre du collectif a pour mission de «scruter» les réseaux sociaux afin de signaler tout manque quelconque dans la logistique des porteurs de projets qui fleurissent sur la toile. Ainsi, il le signale au collectif afin d’y répondre, comme le manque de matière première ou même pour la logistique en matière de transport des produits ainsi que le personnel bénévole.

Mieux encore, le collectif Acting for Djazair encourage toutes actions créatives dans la fabrication de bavettes, de masques, de visières, de tunnel désinfectant et même des respirateurs. En ce sens, toute personne possédant un projet qui épouse l’objectif du collectif est soutenu par les ressources humaines et financières avec un contrôle et suivi de près du déroulement du projet et ses aboutissants, allant jusqu’à même mettre à disposition des porteurs de projets des locaux ou des ateliers par des bénévoles…

Quelques réalisations:

Des équipes du collectif Acting for Djazair, viennent de mettre au point un prototype opérationnel d’un premier respirateur artificiel de production 100% nationale. Des techniciens sont arrivés à réparer un aspirateur artificiel et le mettre en marche en achetant les composants manquants.

Aussi, un important lot de thermomètres a été importé et dont l’hôpital pédiatrique de Canastel en a bénéficié d’une bonne partie. Idem pour l’hôpital de Tlemcen qui a reçu une quinzaine de thermomètres frontaux. Un lot d’une centaine d’oxymètres à été acheté pour être reparti aux centres hospitaliers en charge des malades de Covid-19 et de 5 hôpitaux à travers le territoire national. L’hôpital de Mostaganem ne fait pas exception, il a reçu une trentaine de thermomètres et une trentaine d’oxymetres ainsi qu’un nombre important de visières et de masques. Même chose pour les valves en forme de T pour pouvoir brancher deux malades à un seul respirateur, ont été achetés et livrés, une technique présentée par un médecin algérien qui travaille à l’hôpital Saragosa à New York, pour pallier au manque de respirateurs.

Le collectif Acting for Djazair dont la majorité des membres sont issus de la ville d’Oran, a commencé à répondre aux besoins de la ville, mais n’a pas tardé à s’étendre aux wilayas avoisinantes, eu égard au manque flagrant dans tous les hôpitaux. Du coup le groupe s’élargit en plus en plus. D’autres initiatives similaires existent partout à travers le pays et d’autres régions qui emboîtent le pas. Donnez la chance et l’espoir à ce peuple, il vous surprendra….